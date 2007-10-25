10 кращих спортсменів щомісячно отримуватимуть стипендію

Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. Депутати Верховної Ради АРК затвердили Положення про стипендії АРК провідним спортсменам і їх тренерам з олімпійських видів спорту, а також з тих видів спорту, які не входять в програму Олімпійських ігор.

Тепер 10 кращих спортсменів, що мають найбільші шанси на олімпійські медалі, щомісячно отримуватимуть стипендію у розмірі 3 тис. грн., повідомляє прес-центр ВР.

На згадку про видатного композитора Алемдара Караманова також було вирішено заснувати стипендії. Таке доручення було дане профільній комісії ВР АРК, яка повинна буде підготувати положення про стипендії. Крім того, буде встановлений пам`ятник А.Караманову, видані нотні збірки творів, ім`ям композитора буде названа вулиця, на якій він жив, а також щорічно проводитимуться пам`ятні заходи.