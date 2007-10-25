Ціни на АЗС

Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. На сьгодні, 25 жовтня, у Криму А-95 в середньому продається за 4,90-4,95 грн. за літр.

Як повідомляє Головне управління статистики в АРК, сьогодні А-95 (premium) продається за 5,10 грн. за літр; А-92 - 4,70-4,75; А-80 - 4,05-4,30; дизельне паливо 4,25-4,50 грн. за літр.

Неділю назад (18 жовтня) ціна на АЗС у Криму були такі: А-95 - 4,90-4,95 грн. за літр; А-95(premium) - 5,10 грн. за літр; А-92 - 4,70-4,75 грн. за літр; А-80 - 4,05-4,10; дизельне паливо - 4,20-4,30 грн. за літр.