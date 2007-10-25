Коли з’явиться пам’ятник жертвам червоного терору?

Володимир Притула. RadioSvoboda.Ua

У Криму в 20 столітті від червоного терору загинули понад 200 тисяч кримчан. Сьогодні мер Сімферополя дав таки згоду на підготовку документів на спорудження пам’ятника жертвам цих репресій. Представники громадськості збиралися урочисто його відкрити у Сімферополі на початку листопада. Однак ще минулого тижня Сімферопольський міськвиконком намагався демонтувати уже встановлений меморіальний камінь.

В Криму триває війна пам`ятників

Встановлення пам’ятних знаків генералу-дисиденту Петру Григоренку, жертвам ОУН-УПА та російській імператриці Катерині Другій у Сімферополі викликали політичне протистояння, конфлікти і бійки. Не оминула ця доля і меморіальний камінь жертвам «червоного» терору, встановлення якого у Міському саду розпочали прихильники Конгресу російських громад Криму.

Минулої п’ятниці міськвиконком ухвалив рішення про його ліквідацію і комунальники за підтримки міліції спробували вивезти 8-тонний камінь. Завадив лідер Конгресу Сергій Шувайников, який вчепився руками у троси підйомного крану і примусив комунальників припинити демонтаж.

Розстрілювали усіх, кого більшовики вважали ворогами

За словами Сергія Шувайникова, після евакуації Білої армії із Криму червоні розпочали на півострові масові розстріли.«Розстрілювали не тільки російських офіцерів, але й розстрілювали представників кримськотатарського народу – членів партії «Мілі Фірка», розстрілювали представників українського національно-патріотичного руху – всіх, кого більшовики вважали ворогами. Цей пам’ятник мав стати символом пам’яті усіх жертв тієї тоталітарної епохи, коли правили більшовики-комуністи», – зазначив Сергій Шувайников.

Після того, як цю ідею підтримали також українські і кримськотатарські діячі, мер Сімферополя Геннадій Бабенко змінив гнів на милість: «Нехай вони оформлюють документи відповідно до закону – будемо розглядати. А що з цим каменем робити? Чого його демонтовувати, якщо ми ще питання не розглянули. Ви подивіться на захоплені землі – вже є рішення судів, а їх ніхто не ліквідовує. Я не думаю, що з цього треба робити трагедію. Ну, розглянемо ми питання і про цей камінь. Так що все нормально».

Комуністи категорично проти

Втім, категорично проти цього пам’ятника – місцеві комуністи. Їхній лідер Леонід Грач заявив, що не допустить його встановлення. За діями Конгресу російських громад він бачить інтереси українських націоналістів.

«Сьогодні повертатися до антикомунізму – пізнуватенько. Не дав він необхідного ефекту. Не сприйметься це громадськістю. І друге, нехай вчаться у комуністів – пройдуть усі процедури, необхідні за законом для встановлення того чи іншого знака чи пам’ятника», – заявив Леонід Грач.

Але Сергій Шувайников не здається, він каже, що пам’ятнику «Жертвам червоного терору» – бути, і для цього він із соратниками готовий до будь-яких рішучих дій.