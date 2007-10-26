Ще одна людина отруїлася грибами
10:17, 26 жовтня 2007Крым
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Чоловік у лікарні
Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. В лікарню Бахчисарая (Крим) потрапив чоловік, 1941 г.р., з діагнозом "отруєння грибами".
Як повідомляє Головне управління МНС України в АРК, кримчанин отруївся грибами, які збирав самостійно.
Потерпілий в стані середньої тяжкості знаходиться в терапевтичному відділенні лікарні.
Як повідомляв УНІАН, дві жінки - мешканки Бахчисарая - отруїлися грибами. Їм надана медична допомога.
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