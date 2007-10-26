Кримське сміття заважатиме відпочивати

Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. У Криму склалася вкрай несприятлива екологічна ситуація, однією з причин якої є незадовільний стан утилізації твердих побутових відходів (ТПВ).

Екологічною ситуацією на півострові стурбовані у Представництві Президента України в АРК.

Проблеми утилізації ТПВ для Криму є дуже актуальними і потребують постійного контролю з боку органів державної влади, а відсутність системного підходу до вирішення даних питань заважає успішному виконанню програм соціально-економічного розвитку АРК, зокрема забезпеченню рекреаційної привабливості регіону.

Враховуючи, що термін виконання Програми поводження з відходами в АРК закінчується у 2007 році, Постійний Представник Президента України в АРК Володимир ХОМЕНКО звернувся до голови Верховної Ради автономії Анатолія ГРИЦЕНКА з пропозицією включити до порядку денного сесії кримської Ради питання про звіт уряду автономії щодо виконання зазначеної Програми.

Представник глави держави також вважає за доцільне при розгляді питання підготовки до курортного сезону 2008 року взяти до уваги необхідність негайного вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів та вжити необхідних заходів для забезпечення задовільної санітарної ситуації в курортних регіонах автономії.