У Ялті - «Крим-цілий рік»

Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. У Ялті проходить V Міжнародна виставка «Торгівля. Товари. Послуги. Крим - цілийи рік-2007».

В заході беруть участь керівники підприємств агропромислового комплексу, торгівлі, промислових підприємств, власники, керівники, провідні фахівці готелів, санаторіїв, пансіонатів, ресторанів, міні-готелів, фірм-виробників і постачальники товарів і послуг для курортно-туристичного комплексу з України і інших країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

Свою продукцію представляють учасники малого і середнього бізнесу з Криму, Київської, Донецької, Херсонської, Миколаївської областей, представники Курського регіону (Росія), Польщі та інших країн світу. В цілому з 200 підприємств 150 – кримські товаровиробники, повідомила помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА.

В рамках виставки заплановані семінари і "круглі столи". Учасники заходів мають можливість обговорити проблеми і перспективи торговельно-економічної співпраці між Кримом та регіонами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, технологічні особливості підприємств курортно-туристичного комплексу, питання оподаткування для суб`єктів малого бізнесу в торгівлі, митні процедури при експортних операціях, взаємодія органів державної влади по питаннях захисту прав споживачів, питання вступу у СОТ. Розмова також йтиме про шляхи підвищення конкурентоспроможності послуг курортно-туристичного комплексу, індустрію розваг в курортно-туристичному комплексі, про SPA-курорти.