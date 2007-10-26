В Криму зірвані терміни проведення посівної озимих зернових культур

Як відзначив 26 жовтня на селекторній нараді в кримському уряді перший заступник міністра аграрної політики АРК Сергій Пелагенко, оптимальні терміни посівної завершилися 25 жовтня, проте на півострові ще залишилися незасіяними 20 тис. га площ (або 4%).

Як повідомляє Кримське інформагентство, за даними С.Пелагенка, на сьогодні план посівної виконаний тільки в Кировському, Червоногвардійському, Раздольненському та Сімферопольському районах.

Завершення осінньо-польових робіт гальмують 5 регіонів АРК. «П`ять регіонів затягують посівну. Тільки у Ленінському і Джанкойському районах не засівають п`ять тисяч гектарів землі. Вони ще в перший тиждень листопада сіятимуть», - зазначив С.Пелагенко.

За даними Мінагрополітіки АРК, сьогодні на півострові засіяно озимими зерновими культурами 491,5 тис. га землі, що складає 91% від плану.