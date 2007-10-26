Google прибере Україну
Пошукова система розпочала глобальний проект
Молодіжне крило Партії Зелених України, громадська організація «Зелена молодь» приєднується до міжнародного суботника, організованого всесвітньою пошуковою системою Google!
Суть проекту, організованого Google, полягає у тому, що небайдужі до свого та майбутнього планети люди зі всього світу впорядковують місця дозвілля та громадського відпочинку, місцеві парки, пляжі, сквери тощо. Кожен з цих проектів, сподіваються в Google, може принести реальну користь в районі, де буде проведено прибирання.
Google сподівається, що разом зі своїми користувачами їм вдастся досягти результату у глобальному масштабі і в значній мірі змінити те, як багато людей відносяться до себе та чистоти свого міста, повідомляє ПЗУ.
Український суботник від Google спільно із ЗМУ буде проведено у суботу 27 жовтня у найбільш екологічно забруднених містах країни. У столиці «територією вільною від сміття» стане Подільська набережна – улюблене місце відпочинку для багатьох киян. Інформацію про проведення суботника, фото та карту прибраної території буде розміщено на порталі Google.
У суботу одночасно також прибиратимуть у Полтаві, Черкасах, Кіровограді, Хмельницькому, Сумах і Криму.