Google прибере Україну

Молодіжне крило Партії Зелених України, громадська організація «Зелена молодь» приєднується до міжнародного суботника, організованого всесвітньою пошуковою системою Google!

Суть проекту, організованого Google, полягає у тому, що небайдужі до свого та майбутнього планети люди зі всього світу впорядковують місця дозвілля та громадського відпочинку, місцеві парки, пляжі, сквери тощо. Кожен з цих проектів, сподіваються в Google, може принести реальну користь в районі, де буде проведено прибирання.

Google сподівається, що разом зі своїми користувачами їм вдастся досягти результату у глобальному масштабі і в значній мірі змінити те, як багато людей відносяться до себе та чистоти свого міста, повідомляє ПЗУ.

Український суботник від Google спільно із ЗМУ буде проведено у суботу 27 жовтня у найбільш екологічно забруднених містах країни. У столиці «територією вільною від сміття» стане Подільська набережна – улюблене місце відпочинку для багатьох киян. Інформацію про проведення суботника, фото та карту прибраної території буде розміщено на порталі Google.

У суботу одночасно також прибиратимуть у Полтаві, Черкасах, Кіровограді, Хмельницькому, Сумах і Криму.