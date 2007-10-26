Бійці МНС допомогли севастопольцям, які впали зі скелі

Севастополь. 26 жовтня. УНІАН. У Севастополі рятувальники МНС надали допомогу двом місцевим жителям, які вночі на мисі Фіолент впали зі скелі (з 30-метрової висоти).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України у місті Севастополі, близько опівночі за сигналом «тривога» у район Царського села, що поблизу мису Фіолент, виїхав гірськорятувальний взвод управління.

Як з’ясувалося, один із постраждалих отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку і забої живота і грудної клітини. Його доставлено в реанімаційне відділення 1-ї міської лікарні.