У Криму знімають фільм за книгою соратника Тимошенко

На цьому тижні в Генуезькій фортеці, що в місті Судак, український режисер Олександр Кириленко (режисера «Помаранчевого неба») планує розпочати зйомки свого нового кінофільму «Ілюзія страху». Це екранізація однойменного тріллера бютівця Олександра Турчинова.

Книга О.Турчинова «Ілюзія страху» надихнула О.Кириленка на її екранізацію.

У сюжеті викладена історія підприємця, який захищає свій бізнес в складних умовах недавнього минулого, пише газета "Кафа".

За інформацією співробітників Генуезької фортеці, кінематографісти планують зняти у них події, що нібито відбуваються в стародавньому храмі. Головні ролі у фільмі грають Андрій Панін і Олена Бабенко. Крім того, окремі сцени фільму будуть зняті в Коктебелі. Ця картина – спільна робота російських і українських кінематографістів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор музею "Генуезька фортеця" Олександр Фарбей, у фортеці дійсно щось знімають, але він не знає, за якою книгою. "Я в Києві зараз. Так, щось знімають. Фільм - історичний. Знімають якийсь язичницький обряд, жертвопринесення немовляти, начебто", - каже директор.