Жінка за кермом: Перекинувся DAEWOO (фото)
14:22, 26 жовтня 2007Крым
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...мокра траса
Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Сімферополі відбулося ДТП за участю автомобілів ВАЗ- 2108 і автомобіля DAEWOO.
Як повідомили у прес-службі ДАІ в АРК, водій автомобіля DAEWOO (мешканка Сімферополя,1981 р.н.) виїхала за межі проїжджої частини (з мокрого асфальту на мокрий гравій), внаслідок чого відбулося занесення автомобіля.
В результаті автомобіль ударився в огорожу, зачіпив ВАЗ-2108 і після повторного удару в огорожу, перекинувся.
Постраждали водій і пасажир автомобіля DAEWOO.
Фото прес-служби ДАІ в АРК.
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