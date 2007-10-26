Жінка за кермом: Перекинувся DAEWOO (фото)

Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Сімферополі відбулося ДТП за участю автомобілів ВАЗ- 2108 і автомобіля DAEWOO.

Як повідомили у прес-службі ДАІ в АРК, водій автомобіля DAEWOO (мешканка Сімферополя,1981 р.н.) виїхала за межі проїжджої частини (з мокрого асфальту на мокрий гравій), внаслідок чого відбулося занесення автомобіля.

В результаті автомобіль ударився в огорожу, зачіпив ВАЗ-2108 і після повторного удару в огорожу, перекинувся.

Постраждали водій і пасажир автомобіля DAEWOO.

Фото прес-служби ДАІ в АРК.