196 оздоровниць приймають курортників

Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 26 жовтня, 196 оздоровниць Криму приймають відпочиваючих (у 2006 році в цей час курортників приймали 162 оздоровниць). Коефіцієнт заповнюваної працюючих оздоровниць становить 46,7 % (у 2006 році – 45,2 %).

За інформацією Міністерства курортів і туризму автономії, станом на сьогодні, 19 жовтня, кількість тих, хто відпочили в Криму (з початку року), становила 5 млн. 638,8 тис. осіб, що на 12,4% вище рівня минулого року (2006 рік - 5 млн. 018 тис. осіб).

Як повідомили в міністерстві, організовано в оздоровницях АРК відпочили 1 млн. 131,4 тис. осіб, що на 7,4% вище, ніж за аналогічний період 2006 року (1052,6 тис. осіб).