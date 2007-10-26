У Сімферополі відзначили річницю звільнення України від фашистів

Сімферополь. 26 жовтня. УНІАН. У Сімферополі відбулося покладання квітів і вінків до Могили Невідомого солдата, присвячене 63-ій річниці звільнення України від фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, в покладанні вінків взяли участь керівники Криму, мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, працівники виконкому, ветерани, школярі, громадськість.

«День 28 жовтня 1944 року став знаковим рубежем самої війни XX століття. З 22 червня 1941 року до кінця жовтня 1944 року Україна була епіцентром військових дій – саме на території України були зосереджені головні сили вермахту і саме тут відбулася більшість великомасштабних військових операцій 1941-1944 рр., що визначили результат війни», - наголосили в міськраді. Там нагадують, що в роки війни загинув кожний п`ятий житель України, велика кількість сіл і міст були повністю або частково зруйновані.