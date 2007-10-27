Погода до вівторка

Сімферополь. 27 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 27 жовтня, в Криму - невеликий дощ. Температура вдень 10-15° тепла, вночі - 8-13° тепла. Вітер північний (7-12 м/с). Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у неділю, 28 жовтня, без опадів. Вдень 10-15° тепла, вночі - 5-10°, вітер східний. В понеділок, 29 жовтня, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний. Вдень 10-15° тепла, вночі - 6-11°.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter