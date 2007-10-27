Країна переходить на ”зимовий” час

Україна в ніч з суботи на неділю переходить на "зимовий" час - у ніч на 28 жовтня о 04.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад.

Перехід на "зимовий" час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. До 1996 року "зимовий" час запроваджувався в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн (з 1996 року за рекомендацією Європейської економічної комісії ООН період дії літнього часу було продовжено до останньої неділі жовтня).

Уперше годинну стрілку перевели в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Сьогодні практика щорічного переходу на "зимовий" і "літній" час діє більш ніж у 110 країнах світу. У низці країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій.