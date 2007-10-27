«Москвич» збив 4-х пішоходів: одна дівчина загинула (фото)

Сімферополь. 27 жовтня. УНІАН. У Криму водій автомобіля «Москвич» скоїв наїзд на групу з чотирьох дівчат-пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося 26 жовтня о 23.30 у сімферопольському селі Чистеньке.

У результаті наїзду одна дівчина (1991 року народження) загинула, інших госпіталізовано в лікарні Сімферополя.

Фото прес-служби ДАІ в АРК.