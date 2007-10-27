ВМС Данії передадуть українському флоту водолазне обладнання

Севастополь. 27 жовтня. УНІАН. 29 жовтня у Центрі пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-Морських Сил ЗСУ у Севастополі делегація Королівських Військово-Морських Сил Данії передасть водолазне пошуково-рятувальне обладнання та модифіковане програмне забезпечення для програми SARIS SAR як гуманітарну допомогу на загальну суму 200 тисяч євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС України.

За інформацією прес-центру, українським рятувальникам будуть передані комплекти водолазних костюмів водяного обігріву, засоби підводного зв’язку, комплекти підводного гідравлічного інструмента, комплекти водолазного спорядження, підводні освітлювальні прилади тощо. Все це, як вважають у командуванні українського флоту, дозволить підвищити професійну майстерність водолазних спеціалістів ВМС України, розширить спектр виконання ними підводно-технічних робіт, а також буде використовуватися під час проведення пошуково-рятувальних операцій на морі.

Данські та українські військові моряки будуть проводити теоретичні і практичні заняття по використанню водолазного майна. На завершальному етапі пройдуть практичні зайняття на борту рятувального буксирного судна «Кременець».

Як очікується, до складу військової делегації Данії увійдуть аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данії в Україні підполковник Ове Бак ХАНСЕН, представник Оперативного командування Королівських ВМС Данії капітан 2-го рангу Джон Аеро ХАНСЕН, начальник водолазної школи Королівських ВМС Данії капітан 2-го рангу Соерен БЕК та інші.