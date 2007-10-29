Продовжує дорожчати бензин в Україні

За минулий робочий тиждень (з 22 по 26 жовтня) ціни на всі види нафтопродуктів в середньому по Україні значно підвищилися. Про це свідчать дані компанії UPECO, повідомляє Главред.

Найзначніше за зазначений період підвищилися ціни на низькооктановий бензин марки А-76/80, з 3,89 грн/літр до 4,16 грн/літр. Найвищі ціни спостерігалися в Чернівецькій області (4,28 грн/літр). При цьому в Донецькій, Миколаївській і Тернопільській областях, а також Криму, ціни на низькооктан становили 4,24 грн/літр. Дешевше всього низькооктан продавався в Харківській (4 грн/літр), Луганській (4,05 грн/літр) і Херсонській (4,03 грн/літр) областях.

На великооптові партії низькооктану ціни підвищилися з 4,702 до 5,201 тис. грн за тонну. У свою чергу бензин мазкі А-92 подорожчав на 8 коп., з 4,33 грн/літр до 4,41 грн/літр. У Донецькій області (4,46 грн/літр) і традиційно в Криму (4,73 грн/літр) ця марка бензину продавалася найдорожче. Найдешевше А-92 торгувався в Харківській (4,30 грн/літр), Полтавській (4,34 грн/літр) і Кіровоградській (4,35 грн/літр) областях.

У великому опті ціни на бензин мазкі А-92 підвищилися з 4,777 до 5,088 тис. грн за тонну. На найпопулярнішу марку бензину А-95 ціни підскочили на цілих 8 коп, з 4,68 грн/літр до 4,76 грн/літр. У Криму (4,95 грн/літр), на Дніпропетровщині (4,82 грн/літр), а також у Запорізькій області (4,80 грн/літр) високооктан продавався найдорожче. Разом з тим дешевше всього А-95 можна було придбати в Луганській (4,66 грн/літр) і Харківській (4,67 грн/літр) областях.

Підвищення цін спостерігалося і на великооптові партії. Тут високооктан досяг 5,271 тис. грн за тонну, тоді як тижнем раніше це показник дорівнював 4,889 тис. грн за тонну. Підвищення цін спостерігалося і на дизельне паливо (ДП), з 4,19 грн/літр до 4,38 грн/літр. Максимальні значення цін на "дизель" фіксувалися в Донецькій (4,50 грн/літр), Полтавській (4,46 грн/літр) областях, а також Криму (4,42 грн/літр). Мінімальний ціновий поріг на ДТ фіксувався в Кіровоградській і Луганській (4,32 грн/літр) областях.

При цьому на великооптові партії "дизелю" ціни підвищилися з 4,605 тис. грн до 5,059 тис. грн за тонну. Нагадаємо, що минулий тиждень також характеризувався зростанням цін в Україні на всі види нафтопродуктів, що триває.