З`явиться поїзд ”Севастополь-Керч”

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. З 1 листопада призначено курсування нового фірмового пасажирського поїзда № 173/174 "Севастополь – Керч – Севастополь".

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім вівторка та середи, повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

Відправлення з Севастополя о 5:40, прибуття до Керчі о 13:30; відправлення з Керчі о 15:00, прибуття до Севастополя о 23:53.

У складі поїзда сім вагонів (6 плацкартних та 1 купейний), що використовуються для денних поїздів, загальна кількість місць для перевезення пасажирів – 396.

У поїзді створені комфортні умови для пасажирів. Вагони підвищеного комфорту оснащено сучасною системою кондиціонування повітря та склопакетами. Для покращення сервісу встановлено ергономічні крісла, сучасні телевізори, мікрохвильові печі та холодильники, індивідуальне освітлення.

Від Севастополя до Керчі та від Керчі до Севастополя вартість проїзду в плацкартному вагоні 30,15 грн., в купейному – 54,57 грн.