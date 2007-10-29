Наркобарона екстрадовано до Німеччини

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбулася процедура екстрадиції з України до Німеччини молодого чоловіка, який засуджений німецькими судовими органами за незаконний організований продаж наркотичних речовин.

У серпні поточного року в результаті спільних дій Робочого апарату НЦБ Інтерполу та співробітників ГУМВС України в АР Крим було встановлено місцезнаходження розшукуваного та затримано останнього в аеропорту міста Сімферополя, після чого його було доставлено у СІЗО до вирішення питання щодо його екстрадиції в Німеччину, повідомляє ДЗГ МВС України.

Генеральна прокуратура України задовольнила клопотання Федерального Міністерства юстиції Республіки Німеччина про видачу порушника закону з метою виконання вироку, винесеного німецьким судом щодо нього та, завдяки працівникам Інтерполу, українська сторона успішно здійснила процедуру екстрадиції злочинця.

Засуджений - 25-річний громадянин Німеччини, уродженець Республіки Казахстан - з квітня 2007 року розшукувався правоохоронними органами своєї країни та Інтерполу. Розшукуваний входив до організованої злочинної групи, яка займалась розповсюдженням наркотичних засобів у великих обсягах та відповідав за продаж наркотичної речовини Crystal-Speed (вміст діючої речовини щонайменше 50 відсотків основи метемфетаміну). З метою ухилення від виконання вироку злочинець залишив територію своєї держави та переховувався в Україні. У зв’язку з цим він був оголошений німецькими правоохоронцями у міжнародний розшук.