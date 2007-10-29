Дорожна аварія у Криму: два трупи (фото)
14:59, 29 жовтня 2007Крым
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Повідомлення ДАІ
Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. У Криму в ДТП загинули дві людини.
Як повідомляє прес-служба ДАІ в АРК, водій автомобіля ВАЗ-21112, рухаючись по автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь, виїхав за межі проїжджої частини вправо, де врізався в електроопору.
Водій (1961 р.н.) і пасажирка (1960 р.н.) загинули на місці події.
Фото прес-служби ДАІ в АРК.
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