Дорожна аварія у Криму: два трупи (фото)

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. У Криму в ДТП загинули дві людини.

Як повідомляє прес-служба ДАІ в АРК, водій автомобіля ВАЗ-21112, рухаючись по автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь, виїхав за межі проїжджої частини вправо, де врізався в електроопору.

Водій (1961 р.н.) і пасажирка (1960 р.н.) загинули на місці події.

Фото прес-служби ДАІ в АРК.