Співробітники міліції шантажували наркоманів

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. Над співробітниками Ленінського й Бахчисарайського райвідділів міліції завершилися судові розгляди - під прикриттям міліцейської форми, використовуючи своє службове положення та владу, вони торгували наркотиками й шантажували наркоманів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АР Крим, в Управління внутрішньої безпеки кримського Главку міліції звернувся житель Ленінського району. Раніше судимий за крадіжки, чоловік розповів, що місцеві правоохоронці шляхом шантажу і погроз змушують його торгувати наркотиками. Під час слідства було встановлено, що одним з учасників злочинної групи був 36-річний дільничний, визнаний кращим у райвідділі. Очолював групу 26-річний оперативник, який, як і його 25-річний напарник, несли службу у відділі з боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Під час перевірки діяльності цієї злочинної групи було виявлено 8 епізодів торгівлі наркотиками на суму більш як 50 тис. доларів.

У даний час старшому групи вироком суду винесено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, двом його спільникам по 5 і 6 років. Всі троє перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя. Справа знаходиться в Апеляційному суді.

"Не менш небезпечних злодіїв в лютому цього року затримано під час одержання великого хабара. Двоє правоохоронців з Бахчисараю, 24-річний дільничний і 31-річний помічник слідчого вирішили зайнятися беззаконням. Провівши несанкціонований обшук у мешканки Сімферополя і виявивши у неї наркотики, перевертні запропонували продати їй матеріали перевірки за 5 тисяч доларів. Злякавшись подальшого тиску з боку парочки, жінка погодилася, але потім, набравшись хоробрості, звернулася в УВБ. Молодих людей затримали «на гарячому» - у момент передачі ними частини необхідних грошей", - повідомляє МВС. Судом Центрального району Сімферополя вимагачі засуджені до трьох років позбавлення волі.