В Україні найбільше в’язнів - у Криму та Донецьку

Щороку в Україні за ґрати потрапляє близько 50 тис. осіб. Про це свідчать дані статистичного огляду Кримінальні покарання в Україні, повідомляє "Стильное радио".

У місцях позбавлення волі щороку вмирає 700-800 осіб, загалом ув’язненні помирають від туберкульозу, близько 40% смертей складають самогубства.

Найбільше в’язнів на 1 тис. населення, як зазначають експерти, утримується у Криму, Донецьку, Херсонській та Запорізькій областяхі . За словами правоохоронців, смертельні випадки і суїциди характерні для багатьох пенітенціарних установ, однак здебільшого вони не розголошуються .