В Україні найбільше в’язнів - у Криму та Донецьку
16:32, 29 жовтня 2007Крым
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Щорічно за ґрати потрапляє 50 тис. осіб
Щороку в Україні за ґрати потрапляє близько 50 тис. осіб. Про це свідчать дані статистичного огляду Кримінальні покарання в Україні, повідомляє "Стильное радио".
У місцях позбавлення волі щороку вмирає 700-800 осіб, загалом ув’язненні помирають від туберкульозу, близько 40% смертей складають самогубства.
Найбільше в’язнів на 1 тис. населення, як зазначають експерти, утримується у Криму, Донецьку, Херсонській та Запорізькій областяхі . За словами правоохоронців, смертельні випадки і суїциди характерні для багатьох пенітенціарних установ, однак здебільшого вони не розголошуються .
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