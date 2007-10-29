У Криму замінюють газове обладнання

Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. У Раді міністрів АРК сьогодні було обговорено питання забезпечення газом споживачів, що проживають у приватних будинках міст і районів автономії.

Перший заступник голови уряду АРК Азіз Абдуллаєв заслухав інформацію представників ВАТ «Кримгаз» про впровадження низки заходів щодо посилення техніки безпеки використання газового обладнання, що включають проектування і експлуатацію сучасних газових опалювальних котлів.

У регіонах АРК триває робота з заміни застарілого газового обладнання, перевірки справності димових і вентиляційних каналів у приватному секторі, технічного стану газорозподільних станцій. "А.Абдуллаєв висловив упевненість, що планомірна робота в цьому напрямі стане запорукою стабільного забезпечення теплом населення республіки в осінньо-зимовий період, а також дозволить уникнути нещасних випадків серед населення", - повідомляє прес-служба Ради міністрів.