Ми живемо в Україні, подобається це комусь чи ні

21:00, 29 жовтня 2007
Крым
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Куніцин про пам’ятник Катерині...

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що у Севастополі одночасно з пам’ятником Катерині ІІ треба встановлювати пам’ятники гетьману Сагайдачному і депортованим народам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Севастополі, коментуючи факт встановлення пам’ятника російській імператриці в Одесі.

Як зазначив С.КУНІЦИН, на його думку, «оскільки ми живемо в настільки різній країні, яка роздирається політичними розбратами, треба шукати не те, що нас роз’єднує, а те, що об’єднує. І якщо навіть ставити у Севастополі, як в Одесі, пам’ятник Катерині, то я б поставив у Севастополі - зробив би баланс - і пам’ятник Гетьману Сагайдачному».

За словами глави виконавчої влади міста, «ми живемо в Україні, подобається це комусь чи ні. Хтось зробить пам’ятник Катерині. Є рішення встановити пам’ятник депортованим народам. Якщо ставити пам’ятники - так взяти й поставити три і відразу. І люди зрозуміють. Тому що враховується специфіка історії. А там (очевидно, мається на увазі в Одесі - УНІАН) - мордобій».

Водночас, як сказав С.КУНІЦИН, «з пісні слова не викинеш». Він додав, що «Севастополь і Одесу заснувала Катерина, указом 1783 року. Може, комусь подобається, комусь не подобається, але це так. І я знаю, що є рішення Севастопольської міської ради, щоб тут теж був пам’ятник Катерині ІІ». Однак, як наголосив голова міськадміністрації, «у Севастополі треба шукати формули примирення».

 

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