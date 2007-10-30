У Севастополі госпітальну набережну перейменовано на честь 607 загиблих

У Севастополі госпітальній набережній присвоїли ім’я Героїв лінкора "Новоросійськ". Відповідне рішення було прийнято Севастопольською міською радою.

Як передає кореспондент УНІАН, на території Військово-морського госпіталю Чорноморського флоту РФ імені Пирогова з цієї нагоди і з приводу 52-х роковин трагічних подій на цьому кораблі, відбулося вшанування і увічнення пам’яті 607 загиблих в ту жовтневу ніч військових моряків.

На набережній також буде відкрито меморіальну дошку.

Довідка УНІАН. За висновками державної комісії, що працювала одразу після трагічних подій 29 жовтня 1955 року, причиною вибуху лінкора "Новоросійськ" була німецька міна часів Великої Вітчизняної війни, яку корабель зачепив під час постановки на якір в Севастопольській бухті. Водночас і до сьогодні існують версії про мінну диверсію: начебто в одному з відсіків корабля, що дістався СРСР від Італії по контрибуції (попередня назва "Джуліо Чезаре, збудований 1911 року), було закладено диверсійний заряд, а також про диверсію із застосуванням бойових плавців.

За даними Комітету ветеранів корабля, всього на лінкорі на момент вибуху, який стався посеред ночі, перебували 1576 осіб.