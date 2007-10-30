Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. 2 пішоходи загинули на дорогах Криму 29 жовтня, повідомляє прес-служба ДАІ в АРК.

За даними ДАІ, о 17.00 водій автомобіля "Нісан", рухаючись по трасі Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта з боку Сімферополя у напрямку Алушти, скоїв наїзд на пішохода, який знаходився на проїжджій частині дороги. Пішохід - мешканець Сімферополя (1947 р.н.) - смертельно травмований.

О 19.35 водій автомобіля ВАЗ-21063, рухаючись по автодорозі Ялта - Севастополь з боку Ялти у напрямку Алупки, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину справа наліво по ходу руху авто. При ДТП пішохід - мешканка Ялти (1955 р.н.) - отримала смертельну травму.

29 жовтня в Криму відбулося 13 ДТП.