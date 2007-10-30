Екологи 10 років рятували природу. Що вдалося?

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Заповідники Криму-2007» пройде у Сімферополі 2 листопада.

Як повідомили УНІАН в асоціації «Екологія і світ», яка є одним із організаторів конференції, серед питань, що піднімаються, - проблеми створення єдиної екомережі в Криму, питання визначення меж заповідних територій півострова, тенденції і перспективи розвитку заповідної справи.

"Конференція покликана підвести підсумок 10-річної діяльності з часу проведення міжнародного семінару "Оцінка потреб збереження біорізноманітності Криму" з вивчення і збереження цінних природних територій, біологічної і ландшафтної різноманітності, об`єктів і територій природно-заповідного фонду, зі створення екологічної мережі в АРК", - кажуть в КРА «Екологія і світ».

На конференції «Заповідники Криму-2007» планується робота трьох секцій: природоохоронна; ботанічна; зоологічна.