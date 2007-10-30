У Керчі осквернено бренд міста-героя

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. У Керчі невідомі осквернили один із символів міста-героя - Обеліск слави на горі Мітрідат.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник начальника Керченського міського управління міліції по зв`язках з громадськістю і ЗМІ, майор міліції Наталія БОРЩОВА.

За її словами, повідомлення про осквернення Обеліска слави, зведеного на честь полеглих під час Другої світової війни, надійшло в міліцію сьогодні вранці. Н.БОРЩОВА уточнила, що пам`ятник замальований різними написами в стилі граффіті.

«Зараз проводиться перевірка», - зазначила помічник начальника Керченського міськуправління міліції.

Н.БОРЩОВА розповів, що «відразу після звільнення Керчі розпочалося будівництво цього пам`ятника на горі Мітрідат. Мітрідат – це бренд Керчі, це її впізнаваний символ». Так, щороку перед Днем Перемоги 9 травня на горі Мітрідат проводиться факельна хода.

За фактом осквернення пам`ятника, найімовірніше, буде порушено кримінальну справу.

*** Керченський Обеліск слави - тригранний обеліск заввишки 24 метри, споруджений у 1944 році на вершині гори Мітрідат, на згадку про подвиг визволителів міста - воїнів Приморської армії та Азовської військової флотилії.