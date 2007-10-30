У Роздольненському районі - новий прокурор

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. Наказом Генерального прокурора України прокурором Роздольненського району АРК призначено Володимира ТЮНІНА.

Він змінив на посту прокурора Роздольненського району Есвєта ФУРМАМБЕТОВА, переведеного на роботу до апарату прокуратури Криму.

Як повідомляє прес-служба кримської прокуратури, 31-річний молодший радник юстиції В.ТЮНІН в органах прокуратури працює з 1998 року. Починав трудову діяльність, після закінчення Воронізького державного університету, помічником прокурора Білогірського району. Має досвід роботи за основними напрямами діяльності прокуратури. До призначення на посаду очолював відділ захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури Автономної Республіки Крим.