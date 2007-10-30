За 25 га кримської землі - 4,5 млн. дол. хабара

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. Прокуратурою Ялти пред`явлено обвинувачення посередниці, яка отримала 20 тисяч доларів США від комерсантів за вирішення питання про надання їм в оренду земельної ділянки у с.Привітне (Алушта).

У ході слідства з`ясувалося, що обвинувачена підбурювала підприємців до дачі хабара у сумі 4,5 млн. дол. США – саме так вона оцінила 25 гектарів кримської землі.

"Розслідування земельної махінації закінчено. Найближчим часом справу буде направлено до суду з обвинувальним висновком. Зловмисниця обвинувачується у шахрайстві та у підбурюванні до дачі хабара", - кажуть у прес-сліжбі прокуратури АРК.

"Після того, як селищний голова відмовився підписувати рішення сесії про виділення земельної ділянки, юридична фірма запропонувала своїм замовникам вирішити це питання в суді, для цього знадобилося 100 тис. грн. Операцію із затримання зловмисників, в якій брали участь більше 30-ти правоохоронців, провели в одному з ялтинських кафе. Співробітникам СБУ вдалося затримали двох юристів у момент передачі частини хабара. Цю справу правоохоронці вели впродовж чотирьох місяців. За фактом хабарництва порушили 2 кримінальні справи. А от затриманим загрожує до 10 років ув’язнення", - повідомляє канал 24.