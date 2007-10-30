Для кримчан аналізи та флюорографія будуть безкоштовними

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. З 1 січня 2008 року жителям Автономної Республіки Крим безкоштовно надаватимуть екстрену медичну допомогу і проводитимуть діагностичні дослідження (клінічні аналізи, флюорографію, рентгенографію, електрокардіогафію, ультразвукові дослідження) в усіх лікувально-профілактичних установах півострова.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Верховної Ради Криму з посиланням на міністра охорони здоров`я АРК Сергія ДОНІЧА.

У 2008 році для цього з кримського бюджету планується виділити понад 8,6 млн. грн.

«Міністр охорони здоров`я Сергій ДОНІЧ звернув увагу на постанову «Про забезпечення прав громадян України, що проживають в АРК, на охорону здоров`я і медичну допомогу», прийняття якого є першим кроком до реалізації і реального наповнення 49 статті Конституції України, що гарантує безплатне надання медичної допомоги громадянам України», - зазначають у прес-центрі кримського парламенту.

Також міністр охорони здоров`я АРК підкреслив, що реалізація прийнятих постанов здійснюватиметься не тільки 2008 року, а й у рамках Програми «Здоров`я кримчан» до 2012 року.

Як наголошується в повідомленні прес-центру ВР АРК, найближчим часом додаткові виплати одержуватимуть працівники медичних установ у містах Криму, а в перелік безплатних діагностичних досліджень для жителів автономії увійде електроенцефалографія, мамографія і безплатна допомога породіллям. Також передбачено придбання новітнього перинатального устаткування для виходжування немовлят вагою від 500 грамів і організація перинатальних місць у міських і районних медичних установах Криму.