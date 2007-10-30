Кузьмук знає, скільки ЧФ РФ буде перебувати на території України

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК наголошує, що уряд України забезпечить перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2017 року, як це передбачено міждержавною угодою.

Як передає коресподент УНІАН, про це О.КУЗЬМУК сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Позиція уряду України незмінна, вона полягає в одному – безумовне виконання змісту українсько-російської угоди щодо Чорноморського флоту», - сказав О.КУЗЬМУК.

«Ми переконані, вважаємо і реально забезпечуємо виконання цих угод. На сьогодні іншої думки немає, термін перебування ЧФ РФ – до 2017 року», - додав він.