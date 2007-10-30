Грач про телефонні будки та вандалізм

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вважає, що бажання Партії регіонів повернутися до ідей Універсалу національної єдності фактично означає перехід на позиції «помаранчевих сил».

Про це сказано в коментарі Л.ГРАЧА, текст якого має у своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

На його думку, очевидно, що Універсал національної єдності абсолютно по-різному «розуміється оточенням Президента і більшістю суспільства, у тому числі і прихильниками Партії регіонів».

«Проте зовсім недавно депутат від цієї партії Юрій МІРОШНИЧЕНКО заявив, що «основним політичним гравцям» «слід повернутися до ідей Універсалу національної єдності і знайти загальний курс розвитку країни». Зрозуміло, що «повернутися до ідей Універсалу» для Партії регіонів фактично означає перейти на позиції «помаранчевих сил», - наголошує Л.ГРАЧ.

На його переконання, Партія регіонів фактично зраджує тих, хто два роки підряд віддавав за неї голоси, сподіваючись, що ця сила «зуміє добитися статусу державного для російської мови, повернутися до політики економічної інтеграції з Росією і зупинити курс на вступ до НАТО».

«Це і є практика політичного вандалізму, яка на побутовому рівні виявляється в розгромленій телефонній будці, а у сфері міжнародних відносин – у вираженні готовності розмістити на території України елементи американської ПРО, по суті, направленої проти Росії», - відзначив Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО висловив думку, що основним політичним гравцям слід повернутися до ідей Універсалу національної єдності і знайти загальний курс розвитку країни.

На його думку, підписання Універсалу національної єдності було спробою знайти загальний курс. «Це був дуже важливий крок до консолідації політичних еліт», - сказав він і висловив жаль, що не всі політики підписали цей документ.

«Це був шлях правильний, треба йти цим шляхом, робити висновки і повертатися на нього», - переконаний Ю.МІРОШНИЧЕНКО. При цьому він висловив думку, що перелік питань, навколо яких політики не можуть порозумітися, слід винести на всенародний референдум.