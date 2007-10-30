Нові тарифи на проїзд викликали обурення у Сімферополі

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим "на підставі чисельних звернень мешканців Сімферополя, які обурюються діями місцевої влади щодо цінового нововведення", звернулось до міського голови Геннадія БАБЕНКА надати детальну інформацію, на підставі яких даних автоперевізниками підвищена вартість проїзду в автобусах і маршрутних таксі міста.

«Нові тарифи на проїзд в загальному транспорті Сімферополя, який найближчими днями подорожчає майже в двічі, викликали вкрай негативну реакцію серед населення міста», - зазначили в Представництві.

Представництвом Глави держави також рекомендовано винести питання щодо стабілізації ситуації на сесію міськради та забезпечити недопущення спекулятивної складової, якщо вона з’явиться чи має місце.

Як повідомляв УНІАН, проїзд в маршрутних таксі Сімферополя найближчими днями подорожчає в 1,5-2 рази. Відповідно до нових тарифів, в маршрутках тепер доведеться платити 1,50 грн., а ввечері та ніччю (з 20.00 до 5.00) – 2,00 грн. (раніше проїзд в маршрутках Сімферополя коштував 1 гривню – УНІАН). «Ініціювали підвищення цін на проїзд автоперевізники міста. Вони надали на узгодження міській владі свої розрахунки обґрунтованості пропонованої вартості пасажирських перевезень», - зазначили в міськраді.

За даними міськради, з 2005 року тарифи на проїзд в маршрутних таксі не мінялися. «Підвищення платні автоперевізники мотивують, перш за все, тим, що з моменту останнього зростання цін на проїзд удвічі подорожчав газ, значно підвищилася вартість бензину, запчастин і ремонту автомобілів», - зазначили в міськраді.