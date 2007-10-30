Депутат Держдуми РФ може спати спокійно

Сімферополь. 30 жовтня. УНІАН. У депутата Держдуми Росії Олександра ЛЕБЕДЄВА, співвласника Національного резервного банку, який фінансує реконструкцію театру імені А.П.Чехова в Ялті, немає приводів для хвилювання через рішення про передачу театру з комунальної власності міста у власність Автономної Республіки Крим.

Так мер Ялти Сергій БРАЙКО прокоментував побоювання О.ЛЕБЕДЄВА, озвучені в ЗМІ, про те, що влада Криму хоче зробити з театру казино.

«Питання остаточно не вирішене. Але якщо раптом ця процедура формально відбудеться, то це нічим не загрожує інвесторові. Тому що і місто, і Крим чудово розуміють, що сьогодні ми завдяки інвесторові одержали новий, реконструйований, прекрасний театр. Тому, безумовно, ні рядка в умовах договору змінюватися не буде і жодної небезпеки для інвестора в подальшій експлуатації театру теж не буде, оскільки умови не змінюються. Я думаю, що коли приїдуть представники інвесторів, ми сядемо, обговоримо ситуацію, і всі зрозуміють, що це рішення - чисто формальний підхід», - говориться в коментарі С.БРАЙКА, текст якого передано агентству УНІАН.

За словами мера, спочатку була домовленість про обмін двома культурними майданчиками – про передачу залу «Ювілейний» (де проходять більшість концертів у Ялті – УНІАН) у власність Криму, а натомість Ялті передали театр Чехова з республіканської власності. «Але потім влітку 2006 року сесія Ялтинської міськради скасувала своє рішення про передачу залу «Ювілейний», тобто була порушена домовленість. Відповідно, сьогодні так само поступила сесія Верховної Ради Криму. Я думаю, що ми вирішимо ці питання з Верховною Радою і з Міністерством культури. Можу гарантувати, що це ніяк не позначиться на суті орендного договору», - запевнив С.БРАЙКО.

Нагадаємо, у грудні 2005 ялтинська влада передала театр російському Національному резервному банку в оренду на 49 років.

Минулого тижня кримський парламент відмінив пункт своєї постанови про передачу будівлі ялтинського театру імені Чехова з республіканської власності в комунальну власність Ялти.

29 жовтня О.ЛЕБЕДЄВ, як повідомляється на його офіційному сайті, заявив, що рішення про передачу будівлі Музею-театру ім. А.П.Чехова з власності міста Ялти у власність Автономної республіки Крим – перший крок на шляху до того, щоб відібрати цей об`єкт у російського інвестора. За словами О.ЛЕБЕДЄВА, за інформацією, що є у нього, влада АРК «хоче віддати будівлю афільованим бізнес-структурам, щоб ті організували там розважальний центр з казино». «На жаль, це типова для сучасної України історія – запросити російського інвестора, почекати, коли він зробить щось путнє, а потім відібрати і віддати «своїм», - зазначив він.

Депутат також нагадав, що Національний резервний банк вклав у реконструкцію театру більш як 10 мільйонів євро, «створив унікальний театральний центр і планував наступного року провести міжнародний Чеховський фестиваль». «Судячи з усього, тепер цим планам не судилося збутися», - сказав О.ЛЕБЕДЄВ.