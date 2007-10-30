Кримський спікер хоче, щоб ”у нас була тільки одна політична партія”

Голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко хоче, щоб "у нас була тільки одна політична партія – це партія патріотів Криму".

Про це він заявив у Джанкої, каже його прес-секретар Алла Горева.

"Як би хотілося, - сказав А.Гриценко, - щоб у такі відповідальні моменти, як передвиборча кампанія, наприклад, у нас була тільки одна політична партія - це партія патріотів Криму. Щоб нас не розрізнювали по кольорам на дрібні угрупування в кожному колективі".

"Зрештою, вибори проходять, а загальнолюдські проблеми залишаються. Звичайно, нам би хотілося, щоб їх було значно менше. Зокрема, щоб було набагато затишніше у кожній кримській школі, щоб праця педагогів стала комфортніша", - зазначив голова ВР АРК.