Прес-конференція депутата Верховної Ради АРК від БЮТ Т.Зверевої

31 жовтня - 12.00. Прес-конференція депутата Верховної Ради АРК від Блоку Юлії Тимошенко Тетяни Зверевої і глави президії Кримської республіканської ради Українського суспільства мисливців і риболовів Михайла Свірідова на тему: «Про передачу ВР АРК в тимчасове довгострокове користування мисливських угідь площею 50,4 тисяч га в Сімферопольському районі суспільству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольське РАПО».

м. Сімферополь, вул. Козлова, 45, 3 поверх (зал для прес-конференцій).