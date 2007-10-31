Хліб подорожчав, у середньому, на 10%

Севастополь. 31 жовтня. УНІАН. У Севастополі з початку цього року, в середньому, на 10% зафіксовано підвищення середніх цін на хліб з муки 1 сорту, і до 11% - на хліб із суміші борошна, що в грошовому еквіваленті становить 0,21 грн. за 1 кг; а в перерахунку на один виріб подорожчання склало, в середньому, 0,17 коп.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

За інформацією управління, основний об’єм (більш як 70%) хліба у Севастополі виробляє ДП „Цар Хліб” ТОВ „Хлібні інвестиції”, що є монополістом на регіональному ринку виробництва хліба.

З початку 2007 року ДП „Цар Хліб” ТОВ „Хлібні інвестиції” було вимушене підвищити оптово-відпуксні і роздрібні ціни на власну продукцію, в середньому, на 6-11%, що пов’язано зі збільшенням собівартості виробництва хліба внаслідок росту основних затратних складових і одночасним зниженням рентабельності по підприємству в цілому до гранично низького рівня (4%).

Водночас при формуванні роздрібної ціни в фірмових магазинах торгової мережі, що складається з 14 спеціалізованих магазинів, торгова надбавка на хліб не змінилася і в абсолютному значенні становить 6-7%.

Крім того, вартість хлібобулочних виробів у фірмовій мережі підприємства на 10-15% нижче, ніж в інших магазинах.