Зірка ”Бригади” знімається в ”Ілюзії страху”

Знімальна група київського режисера Олександра Кириєнка (відомого широко розрекламованими картинами «Оранжеве небо» і «Інді») почала роботу над фільмом "Ілюзія страху" в Криму.

В основі сценарію перша книга одного з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександра Турчинова - психологічний тріллер «Ілюзія страху», яку він написав у 2005 році, коли працював на посаді голови СБУ, в основі сюжету якої - історія переслідування бізнесмена на прізвище Короб, пише "Сегодня".

Фільм присвячений життю середньої руки підприємця. Його незаконно заарештовують, у КПЗ з нього знущаються міліціонери, вимагаючи своєї частки від бізнесу. У цій надекстремальній ситуації Короб намагається вирахувати замовника «наїзду». Вже на волі він з`ясовує, що в прокуратурі не немає жодних даних про його арешт. Герой з`ясовує для себе і інші «дивності»: деякі співбесідники виявляються не реальними людьми, а фантомами, створеними його свідомістю: це і сусід-психіатр по камері, і посланець рекетирів, і друг дитинства.

Головну роль у фільмі грає Андрій Панін ("Бригада", "Останній бронепоїзд", "Бій з тінню"). У картині зайняті також і інші зірки - Олена Бабенко, Олексій Петренко, Олександр Семчев, Сергій Гармаш, Олексій Горбунов, Данило Співаковський.

За попередніми даними - поки що до проекту запрошуються спонсори - бюджет перевищує $1,5 млн.

У Криму зйомки заплановані в Новому Світі, Коктебелі, Лівадії і Ялті. Прем`єра картини запланована на осінь 2008 року.

На фото А.ПАНІН (фото з сайту).