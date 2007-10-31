Затримано 83% водіїв-утікачів

11:58, 31 жовтня 2007
Крым
0

Хотілося б, щоб вони самі з’являлися в ДАІ

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. В Автономній Республіці Крим цього року знайдено і затримано понад 83% водіїв, які зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди.

«Вже розшукано і затримано 128 із 154 водіїв, які зникли з місця ДТП, в яких 30 чоловік загинули і 145 дістали травми різного ступеня тяжкості», - повідомив заступник начальника Управління Державтоінспекції Криму Едуард БАЗИЛЕВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської ДАІ, за словами Е.БАЗИЛЕВИЧА, хотілося б, щоб водії, які зникали з місця ДТП, самі з’являлися в Державтоінспекцію. «І цим вчинком пом`якшили б покарання», - зазначив заступник начальника Управління ДАІ Криму.

За його словами, для розшуку водіїв-утікачів перекриваються прилеглі до місця події райони, оглядаються всі транспортні засоби, обстежуються автомайстерні, гаражі, автостоянки, для збору додаткової інформації проводиться подвірний обхід та опитування громадян.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter