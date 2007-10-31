Затримано 83% водіїв-утікачів

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. В Автономній Республіці Крим цього року знайдено і затримано понад 83% водіїв, які зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди.

«Вже розшукано і затримано 128 із 154 водіїв, які зникли з місця ДТП, в яких 30 чоловік загинули і 145 дістали травми різного ступеня тяжкості», - повідомив заступник начальника Управління Державтоінспекції Криму Едуард БАЗИЛЕВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської ДАІ, за словами Е.БАЗИЛЕВИЧА, хотілося б, щоб водії, які зникали з місця ДТП, самі з’являлися в Державтоінспекцію. «І цим вчинком пом`якшили б покарання», - зазначив заступник начальника Управління ДАІ Криму.

За його словами, для розшуку водіїв-утікачів перекриваються прилеглі до місця події райони, оглядаються всі транспортні засоби, обстежуються автомайстерні, гаражі, автостоянки, для збору додаткової інформації проводиться подвірний обхід та опитування громадян.