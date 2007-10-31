Церковники закликають не святкувати Хеллоуїн

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ закликає не святкувати Хеллоуїн і зазначає, що релігіознавчий аналіз заходів, які раніше проводилися і пов`язані з традиціями святкування Хеллоуїна, безумовно кваліфікує їх як «ритуальні, ритуалізовані або пародійні форми релігійного язичницького і сатанинського культу».

«Об`єктами шанування, культового відношення на заходах хеллоуїна виступають біси, чорти, відьми, злі духи і тому подібне, що становлять ”нижній ряд” релігійного культу служіння сатані як супротивника Бога», - повідомили УНІАН в єпархії.

Важливою духовно-світоглядною особливістю заходів Хеллоуїна є їх ”підкреслена антихристиянська спрямованість”, наголошується в повідомленні. «Це виражається в самій назві - ”Хеллоуїн”, в якій використовується християнське поняття ”святості”, і в календарній даті заходів (у ніч з 31 жовтня на 1 листопада) - напередодні Дня Всіх Святих, що святкується на Заході. З даною обставиною пов`язано неправильне сприйняття деякими людьми заходів Хеллоуїна як якоїсь ”оригінальної” форми святкування католицького Дня Святих. Це ”обман”, який в релігійній культурі сатанізму особливо сакралізований, освячений, знову ж таки, на противагу християнській культурі», - говорять в єпархії.

Заходи Хеллоуїна принципово суперечать гуманізму, наголошують в єпархії.