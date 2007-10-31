Прокуратура вимагає безкоштовної медицини

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. Прокуратура АРК вимагає відновити конституційне право громадян на безкоштовну медичну допомогу.

Як повідомляє прес-служба кримської прокуратури, підготовано позов до суду про визнання 1-го пункту постанови Верховної Ради Криму «Про забезпечення прав громадян України, які проживають на території Автономної Республіки Крим, на охорону здоров’я та медичну допомогу» невідповідним законодавству.

Прокуратура Криму наполягає на скасуванні цього пункту постанови як такого, що обмежує за місцем проживання і громадянством коло осіб, які мають право на безкоштовну медичну допомогу, а для кримчан - скорочує перелік безкоштовних медичних послуг.

Так, ст.11 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» передбачено, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, користуються тими ж правами у сфері охорони здоров`я, що і громадяни країни. Тобто на всіх жителів України розповсюджується дія ст.49 Конституції, що передбачає безкоштовне отримання медичної допомоги в державних і комунальних медичних установах.

У той же час, своєю постановою Верховна Рада Криму скоротила для кримчан кількість безоплатних послуг до п’яти видів діагностичних досліджень – клінічних аналізів, флюорографії, рентгенографії, електрокардіографії, ультразвукових досліджень. "Таким чином, народні обранці фактично санкціонували стягнення плати за інші види послуг", - кажуть в прокуратурі.

Обмежуючи сферу дії законодавства про охорону здоров`я, Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень. На цій підставі 1-й пункт постанови №558-5/07 від 19 вересня ц.р. «Про забезпечення прав громадян України, які проживають на території Автономної Республіки Крим, на охорону здоров’я та медичну допомогу» підлягає скасуванню.

"Законодавство гарантує усім мешканцям країни право на безплатну медичну допомогу. Тому не треба додаткових гарантій – треба забезпечити виконання закону на території Криму", - відзначили у прокуратурі.