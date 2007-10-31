Чоловік утримував дівчинку в печері

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. Правоохоронці розслідують факт кіднепінгу в Чорноморському районі Криму.

Як повідомляє прокуратура АРК, підозрюваний декілька днів утримував дівчинку в печері поблизу с.Калинівка (Чорноморський район), вимагаючи від матері викуп. "Зловмисник мав намір обміняти вкрадену дитину на гроші та коштовності", - кажуть у прес-службі кримської прокуратури.

За даним фактом прокуратурою Чорноморського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені стосовно малолітнього з корисливих мотивів).

Такі діяння караються обмеженням або позбавленням волі на строк до п`яти років.