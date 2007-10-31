Кримська фракція БЮТ змінює керівництво

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. Упродовж найближчого тижня фракція БЮТ у Верховній Раді Автономної Республіки Крим змінить свого керівника у зв`язку з обранням нинішнього лідера фракції Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО до українського парламенту за списком БЮТ.

Т.ЗВЄРЄВА зазначила, що у зв`язку з отриманням мандата народного депутата України нинішній керівник фракції БЮТ у ВР АРК С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ зобов`язаний скласти з себе повноваження кримського парламентарія, і в цьому разі фракції необхідно визначити кандидатуру свого керівника до наступного пленарного засідання Верховної Ради АРК, яке відбудеться наприкінці листопада.

Як повідомила Т.ЗВЄРЄВА, рекомендувати того або іншого керівника фракції має бюро Кримської Республіканської організації БЮТ. «У нас ще не було бюро. Бюро поки що не може зібратися, оскільки його членами є три народні депутати України, і поки що немає кворуму. Коли вони зберуться і ухвалять рішення, тоді й буде зрозуміло, хто стане керівником фракції», - пояснила депутат.

За її словами, у фракції пройшли попередні консультації, С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ вніс пропозицію, щоб фракція надала можливість кожному з фракції БЮТ покерувати. «Також пропонувалося обрати керівником Тетяну КРАСІКОВУ (президента кримської ТРК «Чорноморська» – УНІАН), але вона сказала, що через свою професійну зайнятість не зможе», - повідомила Т.ЗВЄРЄВА, зазначивши, що після цього була внесена на розгляд її кандидатура.

С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ заявляв, що складе з себе повноваження кримського парламентарія і перейде працювати до Верховної Ради України, як тільки одержить мандат народного депутата.

Депутатська фракція БЮТ у Верховній Раді Криму налічує 7 депутатів. Всього у ВР АРК 100 депутатів.