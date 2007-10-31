”Зелені” закликають рятувати Чорне море

Київ. 31 жовтня. УНІАН. «Зелені» партії й політичні рухи країн Чорноморського регіону закликають до проведення екстреної зустрічі чорноморських країн для реалізації подальших заходів, спрямованих на порятунок Чорного моря від постійного забруднення й надмірного рибальства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії зелених України, з відповідною ініціативою виступили “Зелені Туреччини”, “Зелена партія Болгарії”, румунська “Зелена партія”, молдавська партія “Partidul Ecologist din Moldova,Alliante Verde”, ПЗУ, російські “Зелена Альтернатива” і “Зелена Росія” та грузинська “Партія Зелених” у зв`язку із проведенням сьогодні “Міжнародного дня захисту Чорного моря”.

«Чорне море перебуває в «хворобливому стані», що викликане тривалим забрудненням, втратою біорізноманіття й надмірним рибальським промислом. Трапляються випадки знищення рибного фонду. Необхідно впровадити вже розроблені заходи, а також розпочати нові для лікування Чорного моря й порятунку його від подальшої екологічної деградації», підкреслюється в заяві.

“Зелені” партії країн Чорноморського регіону також звертають увагу на необхідність проведення боротьби з корупцією й стимулювання процесу демократизації. «Існує прямий зв`язок між існуючим забрудненням, надлишковим рибальським промислом у Чорному морі й відсутністю регулюючого законодавства, слабким рівнем реалізації існуючих міжнародних договорів і корупцією. Громадянам і представникам НДО часто перешкоджають у проведенні акцій протесту. Такого не повинно бути, навпаки їхні зусилля варто було б підтримувати», - заявляють “зелені” Чорноморського регіону.

За словами авторів заяви, Чорне море має величезну екологічну, соціальну й економічну цінність для всіх країн, які його оточують. “Лише ефективне міжнародне співробітництво може привести до успіху. У зв`язку із цим і з приводу проведення Міжнародного дня Чорного моря 2007 року ми закликаємо наших співгромадян, громадські організації, наші уряди й всі міжнародні інституції до негайних дій. Вилікуйте Чорне море!», наголошується в заяві «зелених».