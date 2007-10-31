Чоловік скоїв 12 крадіжок газових котлів

Севастополь. 31 жовтня. УНІАН. У Севастополі міліція затримала 22-річного жителя Херсонщини, який скоїв 12 крадіжок газових котлів в багатоквартирних новобудовах, вже приєднаних до природного газу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі. За даними міліції, у Севастополь юнак приїхав рік тому з метою працевлаштування, однак роботи не знайшов і добувати гроші злочинним шляхом. У зданих «під ключ» квартирах він демонтував газові котли і вночі виносив їх з будинку.

За інформацією УМВС, особлива небезпека при цьому полягала в тому, що зловмисник демонтував котли від діючої системи газопостачання, в яку вже був поданий під тиском газ. Спеціальної освіти по роботі з газовим обладнанням зловмисник не має.

Як встановило слідство, вкрадені котли житель Херсонської області збував бажаючим встановити у себе обладнання автономного опалення. Вартість одного нового газового котла становить близько 4,5 тис. грн.