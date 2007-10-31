Мисливські угіддя площею 50,4 тис. га перетворять на елітний клуб?

Сімферополь. 31 жовтня. УНІАН. Депутат Верховної Ради Криму від БЮТ Тетяна ЗВЄРЄВА побоюється, що мисливські угіддя площею 50,4 тис. га в Сімферопольському районі автономії хочуть перетворити на елітний клуб.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи постанову Верховної Ради АРК про передачу в тимчасове довгострокове користування мисливських угідь у Сімферопольському районі товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольське РАПО».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської організації «Батьківщини», Т.ЗВЄРЄВА зазначила, що фракція БЮТ у парламенті АРК голосувала проти такого рішення. «Мисливські угіддя, заповідники - це те, що має належати народу, й користуватися (цим - УНІАН) повинен народ», - сказала вона. Депутат зауважила, що «сьогодні в АРК є така тенденція: наші мисливські угіддя намагаються перетворити на елітний клуб, де полюватимуть або люди з достатком, або іноземці».

Коментуючи прийняту постанову ВР АРК по Сімферопольському району, Т.ЗВЄРЄВА зазначила, що «це не випадкова й не перша постанова, оскільки у вересні 2007 року Верховна Рада прийняла аналогічну постанову про вилучення мисливських угідь у Джанкойського товариства мисливців і риболовів, у Бахчисарайського й у мисливського клубу в місті Керч».

Зі свого боку голова президії Кримської республіканської ради Українського товариства мисливців і риболовів Михайло СВИРИДОВ заявив «про факти тиску на нього та інших членів громадської організації з боку влади Криму й перешкоджання діяльності» організації.

Т.ЗВЄРЄВА повідомила про підготовлене депутатське звернення до прокурора АРК Віктора ШЕМЧУКА з проханням відреагувати на заяви представників Кримської республіканської ради Українського товариства мисливців і риболовів й провести відповідну перевірку.