Проїзд в маршрутках дорожчає в 1,5-2 рази

Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. З сьогоднішнього дня проїзд в маршрутних таксі Сімферополя (Крим) дорожчає в 1,5-2 рази.

Якщо раніше проїзд в маршрутках коштував 1 гривню, то, відповідно до нових тарифів, тепер в маршрутках доведеться платити 1,50 грн. (з 5.00 до 20.00), а ввечері та ніччю (з 20.00 до 5.00) - 2,00 грн.

Ініціювали підвищення цін на проїзд автоперевізники міста. Підвищення платні вони мотивують тим, що з моменту останнього зростання цін на проїзд "удвічі подорожчав газ, значно підвищилася вартість бензину, запчастин і ремонту автомобілів".