Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. Поточного року за порушення законодавства про охорону здоров’я понад 140 посадовців притягнуто до відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, поточного року органами прокуратури Криму порушено 16 кримінальних справ за фактами порушень законодавства про охорону здоров’я .

"За якість і безкоштовність медичних послуг прокуратура боролася також шляхом внесення 37 документів прокурорського реагування з вимогою усунути наявні порушення", - кажуть у прокуратурі.